شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطمئن على جاهزية إيبوكا وفخر الدين بن يوسف قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اطمئن الجهاز الفني للنادي المصري على جاهزية الثنائي النيجيري جون إيبوكا والتونسي فخر الدين بن يوسف، لقيادة هجوم الفريق في اللقاء القادم أمام الزمالك بعد تعافيهما من الإصابة والمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.