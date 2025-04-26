شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة رجال طائرة الأهلي مع النصر الليبي فى ثمن نهائي بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلى نظيره النصر الليبي اليوم، السبت، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة الأفريقية للأندية المقامة في ليبيا.

موعد مباراة رجال طائرة الأهلي مع النصر الليبي في ثمن نهائي بطولة إفريقيا

تقام المباراة على صالة نادي السويحلي للألعاب الرياضية، وتنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، واستعد لها الفريق بشكل جيد، سعيًا منه للفوز ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب القاري.

وتأهل فريق رجال طائرة الأهلي لثمن النهائي متصدراً ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بعد فوزه على الفتح المغربي 3-0، وعلى الحرس الجمهوري الكونغولي 3-0، وعلى نيمو ستارز الأوغندي 3-0، وعلى كاستل الجزائري 3-1، وعلى وحدة الخدمات العامة الكيني 3-0.

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي»: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، مصطفى جابر، زياد أسامة، سيف عابد، محمد عسران، أحمد عزب، عبد الرحمن الحسيني، إسلام محمد، يوندر جارسيا، محمد رمضان، خالد عادل، محمد عثمان، عبد الرحمن سعودي.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: فرناندو مونوز مديرًا فنيًا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مديرًا للفريق، وأحمد أسامة إداريًا، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي أخصائي علاج طبيعي، وروسبر كامبوس وأحمد رضا محللي أداء، وشريف صلاح مخطط أحمال، وأسامة طعيمة أخصائي تأهيل بدني، ومحمد شهير مدلكًا، وأحمد رشاد مسؤولًا للمهمات.