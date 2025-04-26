شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي كأس جراسهوبر للاسكواش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، السبت، منافسات نصف نهائي كأس جراسهوبر للاسكواش المقامة خلال الفترة بين 22 إلى 27 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ علي فرج والويلزي جويل ميكين

ـ علي أبو العينين والبيروفي دييجو إلياس

ـ نوران جوهر والانجليزية جورجينا كيندي

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي: 3 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، علي أبو العينين، محمد الشربيني ، و 9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، ندى عباس، سلمى هاني، نور أبو المكارم، زينة ميكيوي، مريم متولي، هنا معتز، فريدة محمد.