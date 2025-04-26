شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع اليوم لحسم مصير مارسيل كولر واتجاه لإقالته والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماع اليوم السبت لبحث مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل الإيجابي مع صن داونز بهدف لكل فريق، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وهناك اتجاه قوي داخل الأهلي لإقالة كولر وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

الأهلي ودع دوري أبطال أفريقيا، البطولة التي يحمل لقبها في آخر عامين، بتعادله إيجابياً 1-1 أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي المسابقة، كون مباراة الذهاب انتهت سلبياً.

فشل الأهلي في التواجد للمرة السادسة على التوالي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم، باتت فرص بقاء المدرب السويسري مارسيل كولر صعبة على رأس الإدارة الفنية للأهلي، خاصة وأن الفريق فرصه صعبة في التتويج بالدوري المصري هذا الموسم.

ويستعد الاهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.