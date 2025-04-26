شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على إعلان تمديد تعاقد ياسر إبراهيم موسمين والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادى الاهلى في الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على إعلان تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمدة موسمين حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وأنهى الاهلى اتفاقه بشأن التجديد لياسر إبراهيم لمدة موسمين قادمين مع تفعيل الموسم الثالث بموافقة الطرفين، كما حصل اللاعب على وعد صريح من جانب إدارة الكرة بالسماح له بالخروج على سبيل الإعارة إذا تلقى عرضًا رسميًا.

خروج ياسر إبراهيم من الاهلى على سبيل الإعارة إذا تلقى عرضًا رسميًا سيكون عقب المشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر لها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك مدافع فريق الأهلي في 18 مباراة رسمية خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات سواء كانت محلية أو قارية كما حصد بطولات عديدة مع المارد الأحمر منذ انضمامه من سموحة في يناير 2019.

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.