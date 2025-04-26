أن بي ايه: مينيسوتا يصعب المهمة على ليكرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : لم تكن 38 نقطة من "الملك" ليبرون جيمس كافية لتجنيب لوس أنجليس ليكرز الخسارة أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 104 116 الجمعة، وتأخره 1 2 في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وسجل جايدن ماكدانيالز 30 نقطة هي الأعلى له في "بلاي أوف" واضاف النجم أنتوني إدورادز 29 نقطة لمينيسوتا الذي ختم المباراة بسلسلة من 13 نقطة مقابل واحدة فقط لليكرز.

وفيما أعاق المرض السلوفيني لوكا دونتشيتش (17 نقطة و8 تمريرات حاسمة و7 متابعات)، حمل جيمس العبء على كتفيه، فتخطى الرقم القياسي لعدد النقاط في البلاي أوف للاعب يتخطى الأربعين. وكان الرقم السابق بحوزة كريم عبد الجبار في نهائي 1987 عندما سجل 32 نقطة.

وكان مينيسوتا انتزع فوزا من أرض ليكرز في أول مبارتين، وهو يأمل في تعزيز التقدم عندما يستضيف المباراة الرابعة الأحد. ويتأهل الفائز في أربع مباريات من أصل سبع إلى نصف نهائي المنطقة الغربية.

أضاف جيمس 10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وسجل ثلاث ثلاثيات متتالية في الربع الأخير أبقت ليكرز على مقربة من مينيسوتا.

تعادل الفريقان 103 103 قبل 4:37 دقائق من النهاية، بعد سلة من دونتشيتش الذي كان يعاني مشكلة في المعدة قال مدربه جيه جيه ريديك إنها تسببت في تقيئه طوال اليوم.