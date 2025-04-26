شكرا لقرائتكم خبر عن عادل بولبينة يخطط للاحتراف الأوروبي بعد ارتباط اسمه بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخطط عادل بولبينة جناح فريق بارادو الجزائري لخطوة الاحتراف الأوروبي،رغم ارتباط اسمه بمفاوضات نادى الزمالك مجدداً خلال الأيام الماضية،حيث يرغب اللاعب،فى الانتقال إلى أحد الأندية الخارجية،ويفاضل بين العديد من العروض.

وتضع لجنة التخطيط بنادى الزمالك، بولبينة على رأس أهدافها فى الانتقالات الصيفية المقبلة،حيث ترى أن اللاعب سيكون بديلاً مناسباً وقوياً لتعويص رحيل أحمد مصطفى "زيزو" المحتمل إلى النادى الأهلي،حيث تبذل اللجنة جهداً مكثفاً لمحاولة إقناع اللاعب بخطوة اللعب فى القلعة البيضاء.

من جانبه كشف حسان زاطشي، رئيس نادي بارادو الجزائرى، حقيقة الأنباء التي تداولت بشأن تقديم مسئولي نادى الزمالك عرضاً رسمياً لضم عادل بولبينة جناح الفريق، والذى كان هدفاً للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد رئيس بارادو الجزائرى، خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الزمالك لم يقدم أي عروض رسمية لضم اللاعب عادل بولبينة، موضحاً أنه منفتح على بيع اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط تلقي عرضا مناسبا.

عادل بولبينة، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، قدم موسمًا رائعًا مع بارادو، حيث شارك في 22 مباراة وساهم في 20 هدفًا، بتسجيله 15 هدفًا وصناعته 5 أهداف أخرى في الدوري الجزائري، لعب 20 مباراة وسجل 15 هدفًا وصنع 4 أهداف، بينما لعب مباراتين في كأس الجزائر وصنع هدفًا واحدًا.

وبلغ مجموع مباريات بولبينة مع بارادو 100 مباراة، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 16 هدفًا، وشارك اللاعب مع منتخب الجزائر تحت 23 سنة في مباراة واحدة وسجل هدفًا، كما لعب مع منتخب الجزائر تحت 20 سنة في مباراتين وسجل هدفًا واحدًا.