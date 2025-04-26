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الامارات | موعد "كلاسيكو إسبانيا" بين برشلونة وريال مدريد في نهائي الكأس.. والقنوات الناقلة

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | موعد "كلاسيكو إسبانيا" بين برشلونة وريال مدريد في نهائي الكأس.. والقنوات الناقلة 1/2
  • الامارات | موعد "كلاسيكو إسبانيا" بين برشلونة وريال مدريد في نهائي الكأس.. والقنوات الناقلة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار السبت صوب "كلاسيكو إسبانيا" الذي يجمع برشلونة مع في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تقام المباراة على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية، في مواجهة من العيار الثقيل في نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يحلم «البلوغرانا» بتحقيق «رباعية» تاريخية قد تزلزل عرش المدرب كارلو أنشيلوتي مع «الميرنغي».

ويعيش المدرب الإيطالي أسوأ فتراته مع ريال مدريد الذي يتولى تدريبه منذ يوليو 2021، ويمتد عقده حتى يونيو 2026، في ولاية ثانية، بعدما قاد الفريق في الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2015، حيث إن الخسارة أمام المنافس التقليدي في النهائي اليوم تفتح الباب أمام الرحيل الفوري لأنشيلوتي.

القنوات الناقلة

قناة SSC  

التوقيت

تقام المباراة الساعة 12 ليلاً بتوقيت الإمارات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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