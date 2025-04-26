الامارات | الأهلي يتجه إلى إقالة كولر السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت أنباء واردة من مصادر داخل النادي الأهلي المصري أن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، استقر على إقالة المدرب السويسري مارسيل كولر من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، عقب التعادل المخيب للآمال مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي أقيم الجمعة.

وتناولت وسائل الإعلام أن القرار جاء بعد خروج الأهلي من البطولة القارية، حيث استفاد صنداونز من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل السلبي (0-0) في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا.

وأبدت جماهير الأهلي غضبها الشديد من أداء الفريق، موجهة انتقادات لاذعة لكولر بسبب التشكيل والتغييرات التي اعتبرت غير موفقة، إلى جانب تراجع الأداء الفني في المباريات الأخيرة.

وتواترت أنباء من مصادر وصفت بالموثوقة أن مجلس إدارة الأهلي سيعقد اجتماعاً طارئاً خلال الساعات المقبلة لإصدار قرار الإقالة رسمياً، مع تكليف سامي قمصان، المدرب المساعد، بقيادة الفريق مؤقتاً حتى التعاقد مع مدير فني جديد قبل انطلاق كأس العالم للأندية في يونيو (حزيران) 2025.

وأشارت تقارير إلى أن إنهاء عقد كولر، الذي يمتد حتى صيف 2026، سيكلف الأهلي شرطاً جزائياً يُقدّر براتب شهرين من قيمة عقده، حيث يتقاضى الجهاز الفني بقيادته 250 ألف دولار شهرياً. وكان هناك شرط جزائي سابق يُلزم كولر بدفع مليون يورو في حال رحيله مبكراً، لكنه لم يُفعّل مع استمرار الموسم.