شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقرر استبعاد كناريا من مواجهة الجونة بقرار تأديبي والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني لنادي سموحة استبعاد محمد متولي الشهير بـ"كناريا" من قائمة الفريق التي ستواجه الجونة بعد غدًا الاثنين، وذلك لأسباب تأديبية تتعلق بسلوك اللاعب خلال الأيام الماضية.

وجاء القرار بعد دخول كناريا في مشاجرات مع أكثر من لاعب داخل الفريق، الأمر الذي أثار استياء مجلس إدارة النادي، ووفقًا لمصادر داخل النادي، فقد أدلى اللاعب بتصريحات اعتُبرت مسيئة فيما يتعلق بموقف النادي من الهبوط ، وهو ما اعتبرته الإدارة تجاوزًا غير مقبولًا في حق النادي وزملائه بالفريق.

وفي ضوء هذه الأحداث، قرر مجلس إدارة نادي سموحة تجميد اللاعب وعدم مشاركته في أي مباريات قادمة، بالإضافة إلى عدم تجديد إعارته، على أن يعود إلى ناديه الأصلي، سيراميكا، بنهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن سموحة يمر بفترة حرجة في الدوري ويحتاج إلى التكاتف الكامل من جميع عناصر الفريق، مما يجعل مثل هذه التصرفات غير مقبولة في هذا التوقيت الحساس.