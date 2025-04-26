شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يتواصل مع أحمد عبد القادر بسبب برنامج تأهيل العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى التواصل مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق للتعرف على برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية تمهيداً للإشراف عليه عند عودته للانتظام في تدريبات المارد الأحمر.

وتأكد بشكل رسمي انتهاء موسم أحمد عبد القادر مع ناديه الحالي قطر القطري بداعي الإصابة، وغيابه عن منافسات كأس أمير قطر للموسم الحالي.

وكان أحمد عبد القادر قد أنضم الصيف الماضي لصفوف فريق قطر القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من النادي الأهلي.

نادي قطر سيفتقد جهود لاعبه أحمد عبدالقادر في بطولة كأس الأمير بعدما أثبتت الفحوصات إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة شهرين تقريباً، وبالتالي سيعود اللاعب إلى ناديه الأهلي بعد نهاية مشواره مع فريقه القطري.

وخاض عبد القادر خلال الموسم الحالي رفقة قطر القطري 17 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

فى سياق أخر، يستعد الاهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.



وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.