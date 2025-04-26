شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات النسائية يواجه غينيا اليوم فى الجولة الثانية بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للصالات النسائية بقيادة نادر رشاد، اليوم السبت ، مباراته الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا أمام غينيا، وخسر المنتخب الوطني لسيدات الصالات، أمام نظيره الأنجولي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ، الخميس الماضى، على ملعب مولاي عبدالله، في الجولة الأولى لمنافسات أمم إفريقيا التي تحتضنها المغرب.

ووصلت الأحد الماضي بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 حتى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

تضم البعثة علاء عبد العزيز رئيسا للبعثة، ونادر رشاد مديرًا فنيًا، وأيمن راغب مدربًا لحراس المرمى، وسونيا عبد الغنى إدارية، وإيمان محمود طبيبة، وحنان حامد أخصائي تدليك، وأحمد حسن مسئول مهمات، و14 لاعبة هن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.