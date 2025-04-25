الامارات | الهلال يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بفوز ساحق على جوانججو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الهلال ثلاثة أهداف في الشوط الأول وأربعة في الثاني ليسحق ضيفه جوانججو الكوري الجنوبي 7-صفر في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم ليصبح أول المتأهلين لقبل النهائي اليوم الجمعة.

وسيلتقي الهلال في قبل النهائي مع الفائز من مباراة منافسه المحلي الأهلي وبوريرام يونايتد التايلاندي التي ستقام غدا السبت في ملعب الإنماء بجدة الذي استضاف مباراة اليوم.

وافتتح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أهداف الهلال بعد ست دقائق من البداية عندما حول تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها القائد سالم الدوسري بضربة رأس وظهره للمرمى.

وضاعف البرازيلي ماركوس ليوناردو النتيجة في الدقيقة 25 بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية رائعة من مواطنه مالكوم.

وجعل الدوسري النتيجة 3-صفر للهلال، صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب بأربع بطولات، بعدها بثماني دقائق إثر هجمة مرتدة قادها ليوناردو لينهيها القائد بتسديدة في مرمى الحارس كيم كيونج-مين.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الرابع بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة من مواطنه سافيتش.

وتوج البرازيلي مالكوم مجهوده خلال المباراة عندما سجل الهدف الخامس في الدقيقة 79 بعد تبادل رائع للكرة مع ميتروفيتش ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في يد الحارس وسكنت الشباك.

وأحرز البديل ناصر الدوسري الهدف السادس للهلال بتسديدة أرضية زاحفة بدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة 84 وبعدها بأربع دقائق أضاف البديل الآخر عبد الله الحمدان الهدف السابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من ميتروفيتش.