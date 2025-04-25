الامارات | فليك يدعو تشكيلته الشابة للاستمتاع بنهائي كأس إسبانيا أمام ريال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة لاعبيه الشبان لـ «الاستمتاع» بمواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم السبت في إشبيلية.

ينافس النادي الكاتالوني على تحقيق رباعية تاريخية محتملة هذا الموسم عشية مواجهة الكأس، ذلك بعد فوزه بالكأس السوبر الاسبانية في يناير بمواجهة ريال نفسه.

وفي مواجهتي الكلاسيكو هذا الموسم، فاز العملاق الكاتالوني 4-0 في الدوري المحلي في اكتوبر الماضي ثم 5-2 في النهائي الذي أقيم في السعودية، لكن فليك قال إن فريقه ليس الاوفر حظا للفوز بالضرورة.

وقال فليك في المؤتمر الصحافي الجمعة «يجب أن نستمتع بالمباراة، لدينا فريق شاب جدا -- إنها تجربة رائعة، أن نخوض هذا النهائي، ضد أحد أفضل الفرق في العالم».

وتابع «النهائي دائما مختلف، لا يتعلق الامر بالاوفر حظا».

«نريد أن نبدأ المباراة غدا (السبت) بقوة ونريد أن نقاتل من أجل هذا اللقب».

وعانى «النادي الملكي» هذا الموسم حيث خرج من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا على يد أرسنال، كما يتخلف بفارق أربع نقاط عن برشلونة في ترتيب «لا ليغا».

ويقود تشكيلة برشلونة العديد من اللاعبين الشبان على رأسهم لامين جمال (17 عاما)، باو كوبارسي، غافي، بيدري وغيرهم.

وقال قائد برشلونة الاوروغوياني رونالد أراوخو «أنا متفاجئ بمدى روعة عقليتهم».

وتابع «لا يشبه الامر كأننا نخوض نهائيا غدا، إنهم هادئون جدا...هؤلاء الفتيان من لاماسيا، إنهم يفاجئونني كثيرا».

وأضاف «ليس فقط كوبارسي، لامين، فيرمين (لوبيس)، بل ايضا (هيكتور) فورت، الجميع..إنهم مذهلون. هؤلاء اللاعبون من لاماسيا رائعون، لا يخافون من شيء».