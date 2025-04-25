الامارات | ريال مدريد يطلب رسمياً تغيير حكم نهائي كأس الملك ويهدد بالانسحاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفجرت أزمة غير مسبوقة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث هدد ريال مدريد بالانسحاب من مواجهة برشلونة المقررة غداً على ملعب لا كارتوخا، في تصعيد دراماتيكي للأحداث قبل الكلاسيكو المرتقب.

وقاطع النادي الملكي المؤتمر الصحفي الرسمي للمباراة وألغى التدريبات الجماعية، كما امتنع عن حضور العشاء التقليدي، في رد فعل غاضب على تصريحات حكم المباراة ريكاردو دي بورجوس وطاقم حكام الفيديو خلال مؤتمرهم الصحفي.

وكشفت شبكة “EL MUNDO” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد طالبت رسمياً بتغيير حكم المباراة وطاقم الفار، مهددة بعدم خوض المباراة في حال عدم الاستجابة لمطالبها، مع التلويح بإصدار بيان رسمي يوضح موقف النادي.

جاء هذا التصعيد بعد مؤتمر صحفي مثير للجدل شهد بكاء حكم المباراة وتصريحات حادة من حكم تقنية الفيديو ضد قناة النادي الملكي وانتقاداتها المستمرة للتحكيم، في وقت حضر فيه هانز فليك وأراوخو المؤتمر الصحفي من جانب برشلونة.

يذكر أن المباراة مقررة غداً السبت في تمام الحادية عشر مساءً على ملعب لا كارتوخا، وسط ترقب شديد لتطورات الموقف في الساعات القادمة.

ولكن لو نظرنا لهذا الموضوع من جهه أخرى سنرى ان النادي الملكي معه حق الامتناع عن خوض المباراة بهذا الحكم الفاسد كما تقول صحف إسبانيا الكبرى.

والدليل ما يحدث للنادي هذا الموسم سواء من قرارات تحكيمية ظالمة اثرت بشكل كبير جداً على نتائج الفريق في مباريات كثيرة مهمة، أو الانحياز الواضح للغريم التقليدي.

الغريب في الأمر انه رغم ان طلب الريال بتغيير الحكم ليس مستحيلا خصوصاً بعد تصريحاته، إلى ان الطلب تم رفضه، وكأن الكأس تم تجهيزها لبرشلونة بشكل علني.

الأمور اصبحت واضحه الآن للجماهير المدريدية.. الانسحاب أو الخسارة.