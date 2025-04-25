شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى في إياب دور نصف النهائي، ليخرج بسبب قاعدة الهدف خارج الديار بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

ويلتقى فريق الأهلى في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، بتروجت في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدورى "دورى nile".

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبتروجت مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا ثم تعادل مع بيراميدز 1-1.

وأطاح صن داونز الجنوب أفريقي بـ الأهلي من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعهما مساء اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي ، ودفع الأهلي فاتورة الأداء العقيم والدفاعي على مدار الـ90 دقيقة وهي الطريقة التي أعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني الذي فشل في إدارة المباراة. وبذلك ينتظر صن داونز الفائز من بيراميدز وأورلاندو بيراتس لمواجهة أحدهما في نهائي البطولة.