شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. بيراميدز يفرض التعادل 2-2 على أورلاندو في مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من زمن مباراة فريق بيراميدز أمام ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، وبات التعادل بهدفين لكل منهما هو المسيطر على نتيجة المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم أورلاندو بعد ركلة حرة من المنتصف الهجومي نفذها نكوتا بكرة عرضية قابلها تشتيت خاطئ من لاعبي بيراميدز استغله تابيلو كسوكي بتمريرة رأسية إلى داخل منطقة الجزاء لزميله ريليبوهيلي موفوكينج الذي سددها بالقدم اليسرى سكنت يسار المرمى.

وتعادل بيراميدز بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من مصطفى فتحي ذهب لها فيستون ماييلي داخل منطقة الست ياردات ومن ثم سددهها سكنت يمين المرمى.

عاد أورلاندو للتقدم من تسديدة من خارج منطقة الجزاء من نكوتا سكنت يمين المرمى، وتعادل بيراميدز من كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى من منتصف الملعب من محمد الشيبي قابلها بتسديدة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء رمضان صبحي سكنت يمين المرمى.

ضم تشكيل بيراميدز في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وفي الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي، والوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، والهجوم: فيستون ماييلي.

بينما ضم تشكيل أورلاندو في حراسة المرمى: شين، وفي الدفاع: فان روين، سيبيسي، تابيلو زوكي، مبوكازي، وفي خط الوسط: مباثا، موفوكينج، ماخولا، وفي الهجوم: نكوتا، إيفيدنس ماكجوبا، هوتو.

فوز بيراميدز بأي نتيجة يمنحه التفوق على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بمجموع المباراتين، بعد التعادل السلبى ذهابا، ما يضمن للفريق السماوى التأهل للقاء النهائي.

ويدير لقاء اليوم، الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وخاض بيراميدز 5 مباريات ضد أندية جنوب أفريقيا، أمام كل من ماميلودي صنداونز ومارومو جالانتس وأورلاندو بيراتس، خسر مباراتين وتعادل في 3 مواجهات، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن على الأندية الجنوب أفريقية.