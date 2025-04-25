شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي يقذف اللاعبين وكولر بزجاجات المياه بعد وداع أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام جمهور الأهلى بالتعدى على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، بزجاجات المياه بعد وداع دوري أبطال أفريقيا.

وأطاح صن داونز الجنوب أفريقي بـ الأهلي من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، ودفع الأهلي فاتورة الأداء العقيم والدفاعي على مدار الـ90 دقيقة وهي الطريقة التي أعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني الذي فشل في إدارة المباراة. وبذلك ينتظر صن داونز الفائز من بيراميدز وأورلاندو بيراتس لمواجهة أحدهما في نهائي البطولة.