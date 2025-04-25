شكرا لقرائتكم خبر عن بقاء كولر يكلف الأهلى خسارة 26 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدم قدرة إدارة الأهلى على إقالة المدرب السويسرى مارسيل كولر، بعد فشله الذريع الواضح فى موسم صفرى له بخسارة كل البطولات المتاحة، كلف القلعة الحمراء خسارة 26 مليون دولار كاملة.



اقصاء الأهلى من دورى أبطال أفريقيا اليوم أمام صن داونز، حرم الأهلى من الاستمرار في البطولة والمضى قدما نحو التتويج باللقب وحصد جائزة البطل المقدرة بـ6 ملايين دولار.

وأيضا خسارة اللقب القارى الموسم الحالى، قد يكون سببا فى منع الأهلى من المشاركة فى نسخة كأس العالم للأندية التى تعقب نسخة العام الحالى 2025 كون المشاركة مرتبطة بتحقيق اللقب القارى فى السنوات التى تسبق المونديال ، وبالتالي إمكانية خسارة 20 مليون دولار مكافاة التأهل للبطولة المحددة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

يأتى هذا فى الوقت الذى قام فيه جمهور الأهلى بالتعدى على كولر، بزجاجات المياه بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، أمام صن داونز بعدما تعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.