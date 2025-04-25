شكرا لقرائتكم خبر عن علاء جبر نائبا أول شرفيا لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع تولى الدكتور علاء جبر، منصب نائب الرئيس الأول الشرفي لرئيس اللجنة الأولمبية مدى الحياة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة لاعتماد فوز مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتولى الدكتور علاء جبر منصب نائب أول رئيس اللجنة الأولمبية السابق خلال الدورة الأولمبية 2020 - 2024 ورئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم السابق.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الجمعة بالإجماع رسميا فوز المهندس ياسر إدريس، برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2025 - 2029، بجانب فوز كامل الأعضاء المرشحين في مختلف المناصب ضمن هيكل مجلس الإدارة.

وتم اعتماد فوز المستشار محمد مصطفى فى منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية كما فاز اللواء حازم حسني بمنصب السكرتير العام، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز محمد مطيع واللواء شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فاز كل من: محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، محمد محمود، طارق السعيد، آمنة الطرابلسي بالإضافة إلى آية مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية وأحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

وتضم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية 31 عضوا بواقع 30 اتحادا أولمبيا، وصوتا للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.