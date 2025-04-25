شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25-4-2025 العديد من الأحداث المهمة، ويأتي على رأسها أطاح صن داونز الجنوب أفريقي بالأهلي من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل معه بهدف لمثله.

صن داونز يُعاقب الأهلي ويُطيح به من نصف نهائي أفريقيا بسبب خطة كولر

أطاح صن داونز الجنوب أفريقي بالأهلي من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

انطلاق مباراة بيراميدز ضد أورلاندو في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

انطلقت الآن صافرة بداية لقاء بيراميدز أمام ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مدرب منتخب نيجيريا للشباب: مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق وثقافة كروية غنية

أكد آليو زوبيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 عاما أن اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم للشباب.

مدرب الزمالك: اللاعبون يدركون أهمية المرحلة المقبلة واستفدنا من ودية بهتيم

قال أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن تجربة بهتيم الودية.

الزمالك يفوز على بهتيم 12-1 ودياً استعدادا لمواجهة المصرى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم.

كمال درويش وهاني أبوريدة على رأس تشكيل لجنة الحكماء باللجنة الأولمبية

قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع على تشكيل لجنة الحكماء باللجنة الأولمبية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة لاعتماد فوز مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية.

شريف العريان سكرتيرا عاما شرفيا للجنة الاولمبية المصرية

وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية على مقترح باسر إدريس رئيس اللجنة باختيار شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، سكرتيراً عاماً شرفيا للجنة.

افتتاح مبهر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني بحضور وزير الرياضة .. صور

إفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات القاهرة 2025.