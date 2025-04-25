شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أشعر بخيبة أمل بعد توديع دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه يشعر بخيبة أمل بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز اليوم الجمعة.

أضاف كولر خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"خيبة الأمل موجودة عندنا كلنا رغم أننا لم نخسر المباراة وكان هدفنا نكتب تاريخ جديد بالوصول للنهائي ولكن حزين للغاية".

تابع:"تقدمنا في النتيجة بهدف وكان لدينا تحفظ دفاعي وكنا نعلم أنها نتيجة خادعة وتلقينا هدف ذاتي في وقت متأخر والوقت لم يكن كافي لتحقيق الفوز".

وأطاح صن داونز الجنوب أفريقي بـ الأهلي من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكانت مباراة الذهاب كانت قد إنتهت بالتعادل السلبي ، ودفع الأهلي فاتورة الأداء العقيم والدفاعي على مدار الـ90 دقيقة وهي الطريقة التي أعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني الذي فشل في إدارة المباراة.