شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مهدد بموسم صفرى بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع النادى الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام صن داونز، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى في إياب دور نصف النهائي، ليخرج بسبب قاعدة الهدف خارج الديار.

وأصبح النادى الأهلى مهددا بالخروج بموسم صفرى من البطولات هذا الموسم، حيث لم يشارك في بطولة كأس مصر بسبب انسحابه النسخة الماضية، بالإضافة إلى الخروج من دورى أبطال أفريقيا وكأس عاصمة مصر، ويتبقى له بطولة الدورى فقط والتي يتأخر فيها عن بيراميدز بـ4 نقاط قبل 6 مباريات على النهاية.

وأطاح صن داونز الجنوب أفريقي بـ الأهلي من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعهما مساء اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي ، ودفع الأهلي فاتورة الأداء العقيم والدفاعي على مدار الـ90 دقيقة وهي الطريقة التي أعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني الذي فشل في إدارة المباراة. وبذلك ينتظر صن داونز الفائز من بيراميدز وأورلاندو بيراتس لمواجهة أحدهما في نهائي البطولة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مصطفى العش، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

وأدار المباراة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا وعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، وتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ومعه الرواندية ساليما موكانسانجا.

الشوط الأول

بدأت المباراة بحذر دفاعي من جانب الفريقين وحاول الأهلي تنشيط خطوطه تدرييجياً بحثاً عن هدف مُبكر، وظهرت خطورة الضيوف للمرة الأولى في الدقيقة السادسة حينما سدد ريبيبرو كرة ضعيف مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

واصل الأهلي الضغط مع ارتفاع نسبي في أداء المنافس الجنوب أفريقي ، وتعرض إمام عاشور لإصابة في العين واستكمل المشاركة في المباراة بعد تلقي العلاج ، وسجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إمام عاشور ليُطلق طاهر كرة صاروخية تسكن شباك حارس صن داونز.

بعد الهدف حاول الضيوف زيادة القوة الهجومية وقادوا أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي ، وتعرض الأخير لإصابة بسيطة واصل بعدها المشاركة في اللقاء بعد تلقي العلاج، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية من الفريقين إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ هذا الشوط بنشاط واضح من جانب صن داونز الذي ضغط بقوة ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء للخشونة، وسدد آدمز كرة تصدى لها محمد الشناوي على مرتين، قبل أن يسدد ريبيرو كرة قوية مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 61 شارك وسام أبو علي بدلاً من جراديشار بعد تعرض الأخير لإصابة غادر على أثرها الملعب، وتعرض لاعب صن داونز للعرقلة في منطقة جزاء الأهلي عن طريق ياسر إبراهيم، ولجأ الحكم الصومالي إلى تقنية الفار في الدقيقة 65 لكنه رفضها إحتساب الكرة ضربة جزاء للضيوف.

في الدقيقة 79 شارك أشرف بن شرقي بدلاً من طاهر محمد طاهر كما شارك أكرم توفيق بدلاً من إمام عاشور، وأسفر الضغط المتواصل من صن داونز عن هدف سجله الضيوف في الدقيقة 89 بهدف من النيران الصديقة سجله ياسر إبراهيم ، وشارك الشحات وأفشة وحاول الأهلي التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 ليودع الأهلي البطولة من نصف النهائي.