شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كولر فشل فى مصالحة الجماهير ولف حبل النهاية حول رقبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، نجم الكرة المصرية السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحمل بشكل كامل وداع الفريق من دوري أبطال أفريقيا.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية إن الخروج يتحمله كولر بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد أداء سيئا للأهلي بهذا الشكل أمام كل هذه الجماهير التي حضرت المباراة، مضيفًا أن الأداء كان دفاعيا بشكل سيئ للغاية.

وأطاح صن داونز الجنوب أفريقي بـ الأهلي من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف جمعة، أن كولر بوداع دوري أبطال أفريقيا "لف" حبل النهاية حول رقبته، مؤكدًا أن المدرب السويسري خلص على اللاعبين مثلًا محمد مجدي أفشة وحسين الشحات، كما أن المغربي أشرف بن شرقي لعب 15 دقيقة فقط، موضحًا أنه تعاقد مع اللاعبين لإفادة الفريق وليس العكس.