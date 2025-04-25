شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تجاهلت إدارة الأهلى تراجع المستوى مع كولر حتى الخروج الأفريقي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى فصوله المتراجعة خلال الفترة الماضية بتقديم مباراة دون المستوى وأهدر فرصة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى في إياب دور نصف النهائي، ليخرج بسبب قاعدة الهدف خارج الديار.

وشهدت مباراة صن داونز تراجعا كبيرا من قبل الفريق الذى فقد الاستحواذ على الكرة ولم يهدد مرمى صن داونز سوى في مرة أو مرتين سجل منها هدفه الوحيد عن طريق طاهر محمد طاهر، لينجح صن داونز في خطف هدف التعادل بعد سيطرة واضحة طوال أوقات المباراة، ليحصل على ما أراد في الدقائق الأخيرة ويتأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا في انتظار الفائز من بيراميدز وأورلاندو.

وتجاهلت إدارة النادى الاهلى، ما يحدث من مستويات متراجعة للفريق تحت قيادة مارسيل كولر، على الرغم من العديد من النصائح من نجوم الأهلى القدامى بضرورة التغيير بعدما فقد الفريق الكثير من مستواه، وأصبحت تشاهد ما يحدث للفريق دون تقديم أي شيء.

واستفاقت إدارة الأهلى بعد الخروج الأفريقي أمام صن داونز، لتقرر عقد اجتماع طارئ مساء اليوم لبحث مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهناك اتجاهه قوي داخل الأهلي لإقالة كولر وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.