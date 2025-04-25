شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم دجلة فى قمة دورى المحترفين.. والقناة يفوز على الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على فريق وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى المحترفين.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عمرو بركات، ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثانى خلف وادى دجلة متصدر الجدول برصيد 67 نقطة.

وفاز السكة الحديد على سبورتنج بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس بترتيب دورى المحترفين، فيما بقى فريق سبورتنج في المركز العشرين والأخير برصيد 20 نقطة.

وحقق فريق القناة فوزا صعبا على الترسانة في عقر داره بهدفين نظيفين، ليتقدم القناة إلى المركز الثامن برصيد 44 نقطة، فيما بقى الترسانة عند 39 نقطة في المركز الثانى عشر.

وفاز فريق كهرباء الإسماعيلية على الداخلية بهدف نظيف، ليواصل نتائجه الرائعة ويرفع رصيده على 58 نقطة في المركز الثالث، بينما بقى الداخلية عند النقطة 36 في المركز الثالث عشر.

وفى مباراة مثيرة حقق فريق راية انتصارا صعبا على منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع راية رصيده إلى 32 نقطة، بينما توقف منتخب السويس عند النقطة 28 في المركز التاسع عشر.