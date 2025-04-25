شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: حسم التأهل إلى نهائى أفريقيا أمام الأهلى أمر رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق صن داونز، عن سعادته لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الأهلى في القاهرة، مستفيداً من التسجيل في المارد الأحمر على أرضه، وانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأضاف كاردوزو خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد بالتاهل على حساب الأهلي ولدىّ 52 عاما، ولدىّ خبرات تدريبية كبيرة، وأن أحسم التأهل من القاهرة ومن أمام جمهور الأهلي فهو أمر رائع".

وتابع: "سعيد بما حققه اللاعبون، والفارق بين استراتيجية اللعب بين مباراة الذهاب والإياب، وأنه لا يجب الحكم على الفريق من مباراة واحدة أمام فريق كبير بحجم الأهلي".

وواصل: "فريقي أضاع أكثر من فرصة في الشوط الأول، ونزل آرثر لزيادة الفاعلية الهجومية وهو ما حدث في الشوط الثاني، وسعيد بما قدمه لاعبى الفريق، والبطولة مهمة لنا ولا يفرق معنا من سنواجه في النهائي، ولكن يهمنا تحقيق اللقب والأهم أن نشعر جماهيرنا بالفخر".

وأكمل: "الفارق بين مواجهة نصف نهائي أفريقيا مع الأهلي هذا الموسم مع صن داونز عن الموسم الماضي مع الترجي، الأهلي مستوى أول وصن داونز مستوى ثاني والترجي مستوى ثالث، ولديّ خمس شهور وأقوم بعمل شاق، ولم أر والدى ووالدتي منذ فترة بسبب عملي مع صن داونز".