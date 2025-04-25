شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل الأعلى مساهمة تهديفية فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز الأعلى مساهمة تهديفية في دورى أبطال أفريقيا رغم غيابه عن مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك على استاد الدفاع الجوى.

ويعتلى عادل صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف برصيد 7 (5 أهداف وصناعة هدفين) يليه لاعب الأهلي إمام عاشور برصيد 6 مساهمات (5 أهداف وصناعة وحيدة).

وعاد بيراميدز من جنوب أفريقيا بتعادل سلبى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات، وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطى جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدى.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا، كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.