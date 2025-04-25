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الامارات | الشارقة يجدد عقد اللاعب ماجد حسن

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منصور السندي- الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | الشارقة يجدد عقد اللاعب ماجد حسن 1/2
  • الامارات | الشارقة يجدد عقد اللاعب ماجد حسن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس» تجديد عقد لاعب الفريق الأول ماجد حسن لموسمين قادمين، وذلك تقديرا للمستوى الفني المتطور الذي ظهر به في الفترة الأخيرة ومثل أحد العناصر المؤثرة في صفوف الفريق.

وذكر نادي الشارقة: «الملك يجدد لـ»مهندس الوسط«ماجد حسن يواصل مشيرته مع الشارقة لموسمين قادمين».

وأكمل «كل التوفيق لنجمنا في قادم الاستحقاقات، وننتظر منه المزيد من الإبداع في منتصف الميدان».

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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