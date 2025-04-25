شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..الأهلي يحافظ على التقدم بهدف أمام صن داونز في إياب نصف نهائي أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المُقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة مازالت تقدم الأهلي بهدف نظيف ، وهي المباراة التي يحضرها ما يقرب من 52 ألف مُشجع يمثلون السعة الكاملة لإستاد القاهرة.



أشرف دارى خلال المباراة



أشرف دارى



الأهلى وصن داونز الشوط الأول



التحامات قوية خلال المباراة

الشوط الأول

بدأت المباراة بحذر دفاعي من جانب الفريقين وحاول الأهلي تنشيط خطوطه تدرييجياً بحثاً عن هدف مُبكر ، وظهرت خطورة الضيوف للمرة الأولى في الدقيقة السادسة حينما سدد ريبيبرو كرة ضعيف مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

واصل الأهلي الضغط مع ارتفاع نسبي في أداء المنافس الجنوب أفريقي ، وتعرض إمام عاشور لإصابة في العين واستكمل المشاركة في المباراة بعد تلقي العلاج ، وسجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إمام عاشور ليُطلق طاهر كرة صاروخية تسكن شباك حارس صن داونز.

بعد الهدف حاول الضيوف زيادة القوة الهجومية وقادوا أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي ، وتعرض الأخير لإصابة بسيطة واصل بعدها المشاركة في اللقاء بعد تلقي العلاج، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية من الفريقين إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.



المباراة



إمام عاشور خلال المباراة



إمام عاشور وأحمد رضا



إمام عاشور



بداية المباراة



تألق محمد الشناوى خلال المباراة

الشوط الثاني

بدأ هذا الشوط بنشاط واضح من جانب صن داونز الذي ضغط بقوة ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء للخشونة ، وسدد آدمز كرة تصدى لها محمد الشناوي على مرتين، قبل أن يسدد ريبيرو كرة قوية مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 61 شارك وسام أبو علي بدلاً من جراديشار بعد تعرض الأخير لإصابة غادر على أثرها الملعب، وتعرض لاعب صن داونز للعرقلة في منطقة جزاء الأهلي عن طريق ياسر إبراهيم ، ولجأ الحكم الصومالي إلى تقنية الفار في الدقيقة 65 لكنه رفضها إحتساب الكرة ضربة جزاء للضيوف.

ويخوض الأهلي المباراة ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

ويجلس على "دكة" الأهلي، كلاً من: عمر كمال وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي .



جمهور الأهلى خلال المباراة



رامى ربيعة مباراة الأهلى وصن داونز



رامى ربيعة ومصطفى العش



رامى ربيعة



صن داونز والأهلى (2)



صن داونز والأهلى

ويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.



محمد هانى خلال المباراة



محمد هانى وأشرف دارى



مروان عطية خلال المباراة



مروان عطية مباراة الأهلى وصن داونز



مروان عطية



ياسر إبراهيم خلال المباراة