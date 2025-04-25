شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب نيجيريا للشباب: مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق وثقافة كروية غنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد آليو زوبيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 عاما أن اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم للشباب هذا العام بعد اعتذار كون ديفوار هو قرار سليم لكون مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق وثقافة كروية غنية لقد استضافت العديد من البطولات التي حققت نجاحًا كبيرًا.. مشددا في الوقت ذاته أن كتيبة "النسور الخضر" ستكون من بين المرشحين للفوز باللقب القاري.

ويخوض المنتخب النيجيري فعاليات مسابقة أمم أفريقيا تحت 20 عاما التي تنظمها مصر خلال الفترة من 27 إبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل في المجموعة الثانية رفقة منتخبات تونس والمغرب وكينيا..

وخص آليو زوبيرو بحوار صحفي لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم، وهذا أبرز ما جاء فيه:

*ما رأيك في منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حق تنظيم واستضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في مصر؟

حسنًا، توقعنا جميعًا أن تستضيف كوت ديفوار البطولة، لكنهم تراجعوا في اللحظات الأخيرة. مع ذلك، اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) القرار السليم بمنح مصر حق الاستضافة’ مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق وثقافة كروية غنية لقد استضافت العديد من البطولات التي حققت نجاحًا كبيرًا.

*ما رأيك في المجموعة التي وقع فيها المنتخب النيجيري؟ وما رأيك في قرعة دور المجموعات بشكل عام؟

إذا سألتني، أرى أن مستوى كرة القدم في جميع أنحاء القارة قد تحسن. حاليًا، لا توجد منتخبات ناشئة في كرة القدم الأفريقية بالنظر إلى كيفية تأهل جميع الدول.. نحن في المجموعة مع تونس وكينيا والمغرب. سنحترمهم، لكننا لا نخشى أيًا من الفرق. سنتعامل مع كل مباراة على حدة.

*ما هي فرص وطموحات المنتخب النيجيري في هذه النسخة من البطولة واستعداداته؟

هدفنا المباشر هو التأهل لكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في تشيلي. ثم نخطو خطوة أخرى للأمام..لقد استعدينا للبطولة لما يقرب من شهرين، ونحن واثقون من أن الفريق سيقدم أداءً جيدًا.

*ما هي الفرق التي تتوقع تأهلها إلى الدور الثاني؟

جميع الفرق المتأهلة للبطولة قادرة على التأهل للدور التالي، لأن جميع الفرق أبطال ووصيفون في مناطقهم المختلفة.

*ما هي المنتخبات التي تتوقع فوزها باللقب الأفريقي؟

لا أستطيع اختيار منتخب واحد مرشح للفوز. علينا احترام جميع الفرق، لكنني واثق من أننا من بين المرشحين للفوز باللقب.

ويواصل منتخب الشباب، بقيادة أسامه نبيه، استعدادته لانطلاق بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.