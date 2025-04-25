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الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور

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  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 1/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 2/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 3/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 4/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 5/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 6/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 7/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 8/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 9/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 10/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 11/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 12/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 13/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 14/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 15/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 16/17
  • الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور 17/17

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور - تصوير محمد الحصرى

الجمعة، 25 أبريل 2025 08:37 م

أقر الحكم الموريتانى دحان بيدا حكم مباراة الأهلى وصن داونز، بعدم احتساب ركلة جزاء بعد مطالبات لاعبى صن داونز باحتساب ركلة جزاء، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

مروان
مروان

 

ياسر إبراهيم خلال المباراة
ياسر إبراهيم خلال المباراة

 

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

 

واستدعى الحكم الإثيوبى بامالاك تسيما، حكم المباراة لرؤية اللعبة التي طالب بها صن داونز بركلة جزاء في الدقيقة 63، إلا أن الحكم الموريتانى قرر استكمال المباراة دون احتساب أي شيء بعد رؤية اللعبة أكثر من مرة.

يضم تشكيل الأهلى، كلا من: محمد الشناوى، أشرف دارى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مصطفى العش، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

محمد الشناوى
محمد الشناوى

 

محمد هانى خلال المباراة
محمد هانى خلال المباراة

 

محمد هانى وأشرف دارى
محمد هانى وأشرف دارى

 

مروان عطية خلال المباراة
مروان عطية خلال المباراة

 

مروان عطية مباراة الأهلى وصن داونز
مروان عطية مباراة الأهلى وصن داونز

 

مروان عطية
مروان عطية

 

بينما ضم تشكيل صن داونز في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، وخط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا، وفي الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا، والهجوم: ماتيوس- موبينا.

ويُدير مباراة الأهلى وصن داونز اللية فى دورى أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتانى بقيادة دحان بيدا ويعاونه كل من من الإيفوارى أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولى جوناثان كوفى (حكمين مساعدين)، والرواندى صامويل أويكوندا (حكما رابعا)، ويتواجد الإثيوبى بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

أشرف دارى خلال المباراة
أشرف دارى خلال المباراة

 

أشرف دارى
أشرف دارى

 

الأهلى وصن داونز الشوط الأول
الأهلى وصن داونز الشوط الأول

 

التحامات قوية خلال المباراة
التحامات قوية خلال المباراة

 

المباراة
المباراة

 

إمام عاشور خلال المباراة
إمام عاشور خلال المباراة

 

إمام عاشور وأحمد رضا
إمام عاشور وأحمد رضا

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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