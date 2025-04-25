شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الموريتانى دحان بيدا يقر بعدم احتساب ركلة جزاء لصن داونز أمام الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أقر الحكم الموريتانى دحان بيدا حكم مباراة الأهلى وصن داونز، بعدم احتساب ركلة جزاء بعد مطالبات لاعبى صن داونز باحتساب ركلة جزاء، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.



مروان



ياسر إبراهيم خلال المباراة



ياسر إبراهيم

واستدعى الحكم الإثيوبى بامالاك تسيما، حكم المباراة لرؤية اللعبة التي طالب بها صن داونز بركلة جزاء في الدقيقة 63، إلا أن الحكم الموريتانى قرر استكمال المباراة دون احتساب أي شيء بعد رؤية اللعبة أكثر من مرة.

يضم تشكيل الأهلى، كلا من: محمد الشناوى، أشرف دارى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مصطفى العش، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.



محمد الشناوى



محمد هانى خلال المباراة



محمد هانى وأشرف دارى



مروان عطية خلال المباراة



مروان عطية مباراة الأهلى وصن داونز



مروان عطية

بينما ضم تشكيل صن داونز في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، وخط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا، وفي الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا، والهجوم: ماتيوس- موبينا.

ويُدير مباراة الأهلى وصن داونز اللية فى دورى أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتانى بقيادة دحان بيدا ويعاونه كل من من الإيفوارى أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولى جوناثان كوفى (حكمين مساعدين)، والرواندى صامويل أويكوندا (حكما رابعا)، ويتواجد الإثيوبى بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.



أشرف دارى خلال المباراة



أشرف دارى



الأهلى وصن داونز الشوط الأول



التحامات قوية خلال المباراة



المباراة



إمام عاشور خلال المباراة