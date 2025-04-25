شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة ويخت الجيزة والمقاولون يتصدرون أول أيام بطولة الجمهورية للكانوى والكياك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم ثانى أيام بطولة الجمهورية للكانوى والكياك، التى يقيمها الاتحاد المصرى خلال الفترة من 24 حتى 26 أبريل الجارى بنهر النيل بالقاهرة.

ويتنافس بها اللاعبون فى سباقات 500 متر، وذلك بعد أن انتهت أمس سباقات اليوم الأول لسباقات 200 متر كانوى وكياك للسيدات والرجال.

وشهدت فعاليات اليوم الأول، منافسة قوية فى سباقات الكانوى والكياك لمسافة 200 متر سيدات ورجال بين جميع المشاركين من الأندية والمحافظات المختلفة وتم توزيع الجوائز على الفائزين عقب انتهاء السباقات.

وحصل نادى الشرطة على المركز الأول بمجموع نقاط 937 نقطة يليه نادى يخت الجيزة بـ859 نقطة والثالث نادى المقاولون العرب 624 نقطة.