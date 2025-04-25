شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى السويسرى مارسيل كولر مدرب النادى الأهلى، أول تبديلاته بنزول وسام أبو على مكان جراديشار في الدقيقة 62، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.



أشرف دارى خلال المباراة



أشرف دارى



الأهلى وصن داونز الشوط الأول



التحامات قوية خلال المباراة

وتقدم طاهر محمد طاهر أول أهداف الأهلى في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور ليسددها بقوة في شباك ويليامز معلنا تقدم الأهلى.

ويضم تشكيل الأهلى، كلا من: محمد الشناوى، أشرف دارى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مصطفى العش، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

بينما ضم تشكيل صن داونز في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، وخط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا، وفي الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا، والهجوم: ماتيوس- موبينا.

ويُدير مباراة الأهلى وصن داونز اللية فى دورى أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتانى بقيادة دحان بيدا ويعاونه كل من من الإيفوارى أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولى جوناثان كوفى (حكمين مساعدين)، والرواندى صامويل أويكوندا (حكما رابعا)، ويتواجد الإثيوبى بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.



محمد الشناوى



محمد هانى خلال المباراة



محمد هانى وأشرف دارى



مروان عطية خلال المباراة



مروان عطية مباراة الأهلى وصن داونز



مروان عطية



مروان



ياسر إبراهيم خلال المباراة