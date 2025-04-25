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الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور

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  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 1/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 2/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 3/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 4/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 5/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 6/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 7/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 8/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 9/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 10/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 11/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 12/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 13/14
  • الأهلى يجرى تبديلا بنزول وسام أبو على وخروج جراديشار أمام صن داونز.. صور 14/14

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور - تصوير محمد الحصرى

الجمعة، 25 أبريل 2025 08:28 م

أجرى السويسرى مارسيل كولر مدرب النادى الأهلى، أول تبديلاته بنزول وسام أبو على مكان جراديشار في الدقيقة 62، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

أشرف دارى خلال المباراة
أشرف دارى خلال المباراة

 

أشرف دارى
أشرف دارى

 

الأهلى وصن داونز الشوط الأول
الأهلى وصن داونز الشوط الأول

 

التحامات قوية خلال المباراة
التحامات قوية خلال المباراة

 

وتقدم طاهر محمد طاهر أول أهداف الأهلى في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور ليسددها بقوة في شباك ويليامز معلنا تقدم الأهلى.

ويضم تشكيل الأهلى، كلا من: محمد الشناوى، أشرف دارى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مصطفى العش، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

بينما ضم تشكيل صن داونز في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، وخط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا، وفي الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا، والهجوم: ماتيوس- موبينا.

ويُدير مباراة الأهلى وصن داونز اللية فى دورى أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتانى بقيادة دحان بيدا ويعاونه كل من من الإيفوارى أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولى جوناثان كوفى (حكمين مساعدين)، والرواندى صامويل أويكوندا (حكما رابعا)، ويتواجد الإثيوبى بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

محمد الشناوى
محمد الشناوى

 

محمد هانى خلال المباراة
محمد هانى خلال المباراة

 

محمد هانى وأشرف دارى
محمد هانى وأشرف دارى

 

مروان عطية خلال المباراة
مروان عطية خلال المباراة

 

مروان عطية مباراة الأهلى وصن داونز
مروان عطية مباراة الأهلى وصن داونز

 

مروان عطية
مروان عطية

 

مروان
مروان

 

ياسر إبراهيم خلال المباراة
ياسر إبراهيم خلال المباراة

 

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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