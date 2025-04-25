شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. صن داونز يواصل الهجوم والأهلي يحافظ على التقدم بهدف والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المُقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة مازالت تقدم الأهلي بهدف نظيف ، وهي المباراة التي يحضرها ما يقرب من 52 ألف مُشجع يمثلون السعة الكاملة لإستاد القاهرة.

الشوط الأول

بدأت المباراة بحذر دفاعي من جانب الفريقين وحاول الأهلي تنشيط خطوطه تدرييجياً بحثاً عن هدف مُبكر ، وظهرت خطورة الضيوف للمرة الأولى في الدقيقة السادسة حينما سدد ريبيبرو كرة ضعيف مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

واصل الأهلي الضغط مع ارتفاع نسبي في أداء المنافس الجنوب أفريقي ، وتعرض إمام عاشور لإصابة في العين واستكمل المشاركة في المباراة بعد تلقي العلاج ، وسجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إمام عاشور ليُطلق طاهر كرة صاروخية تسكن شباك حارس صن داونز.

بعد الهدف حاول الضيوف زيادة القوة الهجومية وقادوا أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي ، وتعرض الأخير لإصابة بسيطة واصل بعدها المشاركة في اللقاء بعد تلقي العلاج، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية من الفريقين إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ هذا الشوط بنشاط واضح من جانب صن داونز الذي ضغط بقوة ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء للخشونة ، وسدد آدمز كرة تصدى لها محمد الشناوي على مرتين، قبل أن يسدد ريبيرو كرة قوية مرت أعلى العارضة.

ويخوض الأهلي المباراة ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

ويجلس على "دكة" الأهلي، كلاً من: عمر كمال وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي

ويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.