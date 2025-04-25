شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يهدر فرصة الهدف الثانى للأهلى أمام صن داونز بالدقيقة 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر إمام عاشور لاعب النادى الاهلى، فرصة الهدف لثانى للأهلى في الدقيقة 32، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومازالت النتيجة تشير إلى تقدم الأهلى بهدف دون رد سجله طاهر طاهر فى الدقيقة 23.

وتلقى إمام عاشور تمريرة رائعة من محمد هانى في مساحة يتقدم بها إمام عاشور ويسدد بقوة ولكن ويليامز حارس صن داونز يتصدى لها وتعود لإمام عاشور يلعبها برأسه بشكل ضعيف.

يضم تشكيل الأهلى، كلا من: محمد الشناوى، أشرف دارى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مصطفى العش، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

بينما ضم تشكيل صن داونز في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، وخط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا، وفي الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا، والهجوم: ماتيوس- موبينا.

ويُدير مباراة الأهلى وصن داونز اللية فى دورى أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتانى بقيادة دحان بيدا ويعاونه كل من من الإيفوارى أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولى جوناثان كوفى (حكمين مساعدين)، والرواندى صامويل أويكوندا (حكما رابعا)، ويتواجد الإثيوبى بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.