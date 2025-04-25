شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى وإيجولا وأوباما على دكاء بدلاء بيراميدز أمام أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عدد من الأوراق الرابحة على دكة بدلاء فريقه أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي".

وجاء التشكيل على النحو التالي: وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي خط الهجوم: فيستون ماييلي

فوز بيراميدز بأي نتيجة يمنحه التفوق على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بمجموع المباراتين، بعد التعادل السلبى ذهابا، ما يضمن للفريق السماوى التأهل للقاء النهائي.

ويدير لقاء اليوم، الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وخاض بيراميدز 5 مباريات ضد أندية جنوب أفريقيا، أمام كل من ماميلودي صنداونز ومارومو جالانتس وأورلاندو بيراتس، خسر مباراتين وتعادل في 3 مواجهات، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن على الأندية الجنوب أفريقية.