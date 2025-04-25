شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلي ومصطفى فتحي يقودان هجوم بيراميدز أمام أورلاندو بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل الفريق السماوي أمام ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

فوز بيراميدز بأي نتيجة يمنحه التفوق على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بمجموع المباراتين، بعد التعادل السلبى ذهابا، ما يضمن للفريق السماوى التأهل للقاء النهائي.

ويدير لقاء اليوم، الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وخاض بيراميدز 5 مباريات ضد أندية جنوب أفريقيا، أمام كل من ماميلودي صنداونز ومارومو جالانتس وأورلاندو بيراتس، خسر مباراتين وتعادل في 3 مواجهات، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن على الأندية الجنوب أفريقية.