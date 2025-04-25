شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يصل للمساهمة التهديفية الرابعة مع الأهلى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى، مساهماته التهديفية في دورى أبطال أفريقيا بعدما سجل هدف التقدم للأهلى في شباك صن داونز في إياب دور نصف النهائي على استاد القاهرة الدولى.

ونجح طاهر محمد طاهر في مساهمته الرابعة خلال 7 مباريات شارك فيها مع الاهلى هذا الموسم سجل هدفين وصنع مثلهما، حيث سجل في جورماهيا وصن داونز وصنع أمام استاد أبيدجان والهلال السودانى.

يضم تشكيل الأهلى، كلا من: محمد الشناوى، أشرف دارى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مصطفى العش، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

بينما ضم تشكيل صن داونز في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، وخط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا، وفي الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا، والهجوم: ماتيوس- موبينا.

ويُدير مباراة الأهلى وصن داونز اللية فى دورى أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتانى بقيادة دحان بيدا ويعاونه كل من من الإيفوارى أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولى جوناثان كوفى (حكمين مساعدين)، والرواندى صامويل أويكوندا (حكما رابعا)، ويتواجد الإثيوبى بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.