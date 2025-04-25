شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زين الدين رئيساً شرفياً للجنة الأولمبية المصرية مدي الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع على تسمية المستشار خالد زين الدين رئيساً شرفياً للجنة الأولمبية المصرية مدى الحياة وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة لاعتماد فوز مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس.

يُذكر أن خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق، قد شغل هذا المنصب سابقًا خلال الفترة من 2009 إلى 2013.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الجمعة بالإجماع رسميا فوز ياسر إدريس، برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2025 - 2029، بجانب فوز كامل الأعضاء المرشحين في مختلف المناصب ضمن هيكل مجلس الإدارة.

وتم اعتماد فوز محمد مصطفى في منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية وإسماعيل شاكر بمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية كما فاز حازم حسني بمنصب السكرتير العام، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز محمد مطيع وشريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فاز كل من : محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، محمد محمود، طارق السعيد، آمنة الطرابلسي بالإضافة إلى آية مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية وأحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

وتضم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية 31 عضو بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوتا للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.