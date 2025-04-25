شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف في إياب نصف نهائي أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المُقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الأهلي بهدف نظيف ، وهي المباراة التي يحضرها ما يقرب من 52 ألف مُشجع يمثلون السعة الكاملة لإستاد القاهرة.



أشرف دارى



بداية المباراة

بدأت المباراة بحذر دفاعي من جانب الفريقين وحاول الأهلي تنشيط خطوطه تدرييجياً بحثاً عن هدف مُبكر ، وظهرت خطورة الضيوف للمرة الأولى في الدقيقة السادسة حينما سدد ريبيبرو كرة ضعيف مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.



رامى ربيعة



صن داونز والأهلى

واصل الأهلي الضغط مع ارتفاع نسبي في أداء المنافس الجنوب أفريقي ، وتعرض إمام عاشور لإصابة في العين واستكمل المشاركة في المباراة بعد تلقي العلاج ، وسجل طاهر محمد طاهر هدف التقم للأهلي في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إمام عاشور ليُطلق طاهر كرة صاروخية تسكن شباك حارس صن داونز.

بعد الهدف حاول الضيوف زيادة القوة الهجومية وقادوا أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي ، وتعرض الأخير لإصابة بسيطة واصل بعدها المشاركة في اللقاء بعد تلقي العلاج، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية من الفريقين إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويخوض الأهلي المباراة ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

ويجلس على "دكة" الأهلي، كلاً من: عمر كمال وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي

ويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.



محمد الشناوى وفرحة الهدف



محمد الشناوى



محمد هانى خلال المباراة



محمد هانى وأشرف دارى



مروان عطية خلال المباراة