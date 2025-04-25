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شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف في إياب نصف نهائي أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي - تصوير محمد الحصرىالجمعة، 25 أبريل 2025 07:50 م
انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المُقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الأهلي بهدف نظيف ، وهي المباراة التي يحضرها ما يقرب من 52 ألف مُشجع يمثلون السعة الكاملة لإستاد القاهرة.
أشرف دارى
بداية المباراة
رامى ربيعة
صن داونز والأهلى
ويخوض الأهلي المباراة ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.
ويجلس على "دكة" الأهلي، كلاً من: عمر كمال وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي
ويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.
محمد الشناوى وفرحة الهدف
محمد الشناوى
محمد هانى خلال المباراة
محمد هانى وأشرف دارى
مروان عطية خلال المباراة
مروان عطية
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