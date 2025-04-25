شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: اللاعبون يدركون أهمية المرحلة المقبلة واستفدنا من ودية بهتيم والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن تجربة بهتيم الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، مفيدة للأبيض في إطار الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد أيمن عبد العزيز في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أنه تم الاتفاق على خوض المباراة الودية على أربعة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة من أجل تحقيق أكبر فائدة من خلال مشاركة جميع اللاعبين للوقوف على حالتهم.

وأضاف المدرب العام أنه تم الاطمئنان على حالة محمد عواد وعمر جابر عقب عودتهما للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة البرنامج التأهيلي الذي خضع له الثنائي في الفترة الماضية بجانب الاطمئنان على باقي عناصر الفريق.

وأشار إلى أن الفريق سينتظم في معسكر مغلق بداية من يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، من أجل مواصلة الاستعداد بجدية للمباريات المقبلة.

وأضاف أيمن عبد العزيز قائلاً: " الفريق أمامة 6 مباريات مهمة في مشوار مسابقة الدوري، بالإضافة إلى نهائي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز".

وشدد المدرب العام على أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة سواء مباريات الدوري، بالإضافة إلى نهائي كأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.