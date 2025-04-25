شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي ووسام والشحات ضمن بدلاء الأهلي أمام صن داونز في إياب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على "دكة" الأهلي أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، الليلة ، كلاً من: عمر كمال وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي ، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

وبذلك يخوض الأهلي المباراة بنفس تشكيل مباراة الذهاب التي إنتهت بالتعادل السلبي.

اويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.