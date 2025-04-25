شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على رئيسة لجنة المسابقات السابق بالكاف فى مباراة الأهلى وصن داوانز والان مع تفاصيل الخبر

وقف لاعبو الأهلى وصن داونز دقيقة حداد على عبلة حسن رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل المباراة التي تجمعهما حالياً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كلاً من: محمد الشناوي، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

فيما يجلس على "دكة" الأهلي، كلاً من: عمر كمال وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي.