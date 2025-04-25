شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يجرى تبديلا بخروج آرثر ساليس ونزول مورينا أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق صن داونز تغييرا في تشكيله أمام الأهلى بنزول ثابيلو مورينا بدلا من آرثر ساليس أمام الأهلى فى المباراة التي ستجمه بينهما على استاد القاهرة الدولى بعد قليل، فى إطار إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

يضم تشكيل الأهلى، كلا من: محمد الشناوى، أشرف دارى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مصطفى العش، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

بينما ضم تشكيل صن داونز في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، وخط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا، وفى الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا، والهجوم: ماتيوس- مورينا.

ويُدير مباراة الأهلى وصن داونز اللية فى دورى أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتانى بقيادة دحان بيدا ويعاونه كل من من الإيفوارى أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولى جوناثان كوفى (حكمين مساعدين)، والرواندى صامويل أويكوندا (حكما رابعا)، ويتواجد الإثيوبى بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.