شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحضرها ما يقرب من 52 ألف مُشجع يمثلون السعة الكاملة لإستاد القاهرة.

ويخوض الأهلي المباراة ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

ويجلس على "دكة" الأهلي، كلاً من: عمر كمال وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي

فيما ضم تشكيل صن داونز، كلاً من : رونوين ويليامز _كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا _ أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا _ ماتيوس وأرثور أوليفيرا.

ويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.