شكرا لقرائتكم خبر عن قميص زيزو يظهر في مباراة الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي أفريقيا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحد مشجعي النادي الأهلي على رفع تيشرت أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الذي وقع مؤخراً للأهلي ، وحرص المشجع الأهلاوي على الإحتفاء بتوقيع نجم الزمالك للأهلي من خلال رفع قميصه في مدرجات استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كلاً من: محمد الشناوي، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

فيما يجلس على "دكة" الأهلي، كلاً من: عمر كمال وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومصطفى شوبير وأشرف بن شرقي.



تيشرت زيزو في مباراة الاهلي وصن داونز



تيشرت زيزو



قميص زيزو في الملعب



قميص زيزو في مباراة الاهلي وصن داونز



قميص زيزو

ويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.