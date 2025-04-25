شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيرا وماتيوس يقودان هجوم صن داونز أمام الأهلى في نصف نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني لفريق صن داونز تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النادي الأهلي اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل صن داونز في حراسة المرمى: رونوين ويليامز، وخط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا، وفي الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا، والهجوم: ماتيوس- أرثور أوليفيرا.

في المقابل يضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي ، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.