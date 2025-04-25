شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب رفع الأثقال في بطولة أفريقيا بموريشيوس والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب رفع الأثقال في حصد 12 ميدالية متنوعة حتي الأن بعد حصد عبدالرحمن يونس ثلاثة ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال في موريشيوس، بواقع ذهبية الخطف برفع ثقل 162 كجم وذهبية الكلين والنتر برفع ثقل 183 وذهبية المجموع بـ345 كجم في منافسات وزن 81 .

وتوج أحمد سعيد لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بثلاث ميداليات في بطولة، بواقع فضية الخطف برفع وزن قدره 130 كجم وذهبية الكلين والنتر برفع وزن قدره 151 كجم وذهبية المجموع بمجموع 281 كجم في منافسات وزن 67 كجم .

فيما حصدت نورا عصام لاعبة رفع الأثقال ثلاث ميداليات برونزية فى بطولة أفريقيا ،بواقع برونزية الخطف برفع وزن قدره 82 كجم وبرونزية الكلين والنتر برفع وزن قدره 100 كجم وبرونزية المجموع بمجموع 182 كجم في منافسات وزن 55.

وحصلت بسمة رمضان لاعبة منتخب رفع الأثقال على ثلاثة ذهبيات بواقع ذهبية الخطف برفع ثقل وزن 49 كجم وذهبية الكلين والنتر برفع ثقل 68 كجم وذهبية المجموع بمجموع 156 كجم .