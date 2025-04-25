شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يزلزل استاد القاهرة قبل مباراة صن داونز فى إياب نصف نهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تواجدت جماهير الأهلي بكثافة فى استاد القاهرة لحضور مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السابعة من مساء اليوم، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا انتهى بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي ، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

وبذلك يخوض الأهلي المباراة بنفس تشكيل مباراة الذهاب التي إنتهت بالتعادل السلبي.

ويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.



الأهلى فوق الجميع



الجماهير فى المدرجات



الجمهور يساند الأهلى أمام صن داونز



الجمهور



حضور جماهيرى كبير



جماهير النادى الأهلى



جمهور الأهلى يساند الفريق قبل مباراة صن داونز



حضور الجماهير مباراة الأهلى وصن داونز